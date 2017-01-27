Одесситы предпочитают «Хит FM» и «Аргументы и факты», — опрос

15:47 / 05.05.2017

ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным социологического исследования, в топ-5 печатных масс-медиа в Одесском регионе попали издания «Аргументы и факты в Украине по Южному региону», «Теденеделя — Одесса» и «Жизнь на пенсии» «Южноукраинского Медиа Холдинга», а также газеты «Сегодня» и «Одесский вестник», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе «Южноукраинского Медиа Холдинга».

По информации пресс-службы, по данным социологического исследования «Медиапредпочтения и политические взгляды в Одесской области», проведенного специалистами Института массовой информации и социологической компании GFK Ukraine, в пятерку самых читаемых печатных масс-медиа в Одесском регионе попали издания «Аргументы и факты в Украине по Южному региону», «Теденеделя — Одесса» и «Жизнь на пенсии» «Южноукраинского Медиа Холдинга», а также газеты «Сегодня» и «Одесский вестник».

Среди телеканалов в числе лидеров оказались «1+1», «СТБ», «Интер», ТРК «Украина» и «ICTV».

В пятерку популярных радиостанций в регионе вошли «Хит FM», «Одесса-мама», «Просто радио», «Русское радио Украина» и «Kiss FM».

СПРАВКА: Издания «Аргументы и факты в Украине по Южному региону», «Теленеделя — Одесса» и «Жизнь на пенсии» входят в состав компании «Южноукраинский Медиа Холдинг». В состав «ЮМХ» также входят такие известные печатные бренды, как «КП в Украине» (Южноукраинский выпуск), «Жизнь в Одессе», «Одесская правда», журнал «Фаворит удачи», информационное агентство «Одесса-медиа» и другие ресурсы.