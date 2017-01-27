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Программа мероприятий ко Дню памяти и примирения и Дню победы подготовлена в Одессе
15:07 / 05.05.2017

ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд мероприятий, посвященных Дню памяти и примирения и 72-й годовщине победы над нацизмом, пройдёт в Одессе 8-9 мая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, ко Дню памяти и примирения и 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне в Одессе пройдут многочисленные мероприятия. В них примут участие ветераны, руководство города, представители дипломатического и депутатского корпуса, а также общественных организаций Одессы.

В частности, в программе: 8-9 мая — возложение цветов к братским могилам и монументам Пояса Славы и митинги-реквиемы.

8 мая в храмах города Одессы отслужат панихиды по жертвам Второй мировой войны, молебны за мир и согласие в Украине, за защитников Отечества.

8 мая в 11:00 состоится совместная молитва и возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко.

В тот же день в 12:30 пройдёт возложение цветов в сквере Героев Небесной Сотни к мемориальному камню возле здания ОГА на месте будущего Мемориала воинам Одессы и области, погибших в зоне проведения АТО.

9 мая с 9:30 до 10:30 состоится прохождение колонны курсантов Национального университета «Одесская морская академия» (ул. Дидрихсона, 8 — Аллея Славы в парке им. Т. Шевченко).

9 мая состоится торжественное возложение венков и цветов: в 10:00 — к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко; в 10:15 — на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в акватории Одесского морского торгового порта; в 11:00 — к стеле «Крылья победы» на площади Десятого апреля. Затем на площади пройдёт дефиле оркестров.

9 мая в 16:00 в Горсаду состоится праздничный концерт; в 14:00 в Дендропарке Победы выступит оркестр Управления Южного территориального командования Национальной гвардии Украины военной части 3012; в 17:00 — в парке им Т.Г Шевченко (эстрадная площадка «Ракушка») выступит духовой оркестр Одесского муниципального театра духовой музыки им. А. Салика.

В учебных заведениях и в территориальных центрах социального обслуживания Одессы ко Дню памяти и примирения и 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне проходят тематические мероприятия.

Встречи с ветеранами пройдут во всех районах города.

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