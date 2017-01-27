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Руководство Одессы и области поздравило ветеранов с наступающим 9 Мая
17:07 / 04.05.2017
ОДЕССА, 04 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководство Одессы и области поздравило ветеранов Одесского региона по случаю Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Сегодня, 4 мая, накануне Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне в Доме представительств областного совета состоялась торжественная церемония награждения ветеранов Второй мировой войны и представителей ветеранских организаций. Поздравить их пришли руководители области и города — председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, Одесский городской голова Геннадий Труханов; от имени председателя областного совета Анатолия Урбанского в мероприятии принял участие его заместитель Юрий Димчогло.
Губернатор поздравил ветеранов с наступающим праздником и вручил почетные грамоты и ценные подарки.
Также глава ОГА передал приветственное письмо Президента Украины кавалеру 4-х медалей «За отвагу», участнику боевых действий в период Второй мировой войны Алексею Прокофьеву и вручил ветеранам 16 почетных грамот областной государственной администрации.
«Мы безгранично признательны каждому солдату, каждому участнику освободительной борьбы, каждому герою, который отдал свою жизнь ради нашей свободы, благополучия и мира. Мы в вечном долгу перед участниками войны. Низкий поклон воинам, которые боролись за нашу свободу против нацизма», — отметил М. Степанов.
«За мужество, самоотверженность, весомый личный вклад в дело героико-патриотического воспитания молодежи, развитие ветеранского движения Одесской области и по случаю Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне» Почетным знаком отличия Одесского областного совета был награжден член Организации ветеранов Ивановского района Виктор Евенко, ещё 7 представителей ветеранских организаций Одессы и области были отмечены почетными грамотами Одесского областного совета и трое — ценным подарком — наручными часами Одесского областного совета.
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