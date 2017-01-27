Митинг-реквием к годовщине Чернобыльской катастрофы прошёл сегодня в Одессе

16:53 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 26 апреля, в Одессе состоялся митинг-реквием по случаю 31-й годовщины Чернобыльской катастрофы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, возле памятника одесситам-чернобыльцам сегодня состоялся митинг-реквием в память о подвиге участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие было приурочено к 31-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

В митинге приняли участие представители руководства города, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, члены их семей, а также студенты, школьники, общественность.

Присутствующие почтили память погибших и умерших ликвидаторов аварии минутой молчания и возложили цветы к памятнику одесситам-чернобыльцам.