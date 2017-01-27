Определились победители молодежного чемпионата Одессы по «Брейн-рингу» и «Что? Где? Когда?»

15:08 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе завершился молодежный чемпионат по «Брейн-рингу» и «Что? Где? Когда?», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в чемпионате по «Брейн-рингу» и «Что? Где? Когда?» приняли участие 27 команд высших, общеобразовательных и внешкольных учебных учреждений Одессы. Чемпионат проходил 22-23 апреля на специализированной площадке Интеллект-клуба №1, созданной знатоками украинского телеклуба «Что? Где? Когда?».

Победу в турнире по «Что? Где? Когда?» одержала сборная команда «Бандерлоги» Одесского центра детско-юношеского творчества «Эврика». Второе место — у команды «Куплю диплом» (ОГАСА).

На третье место по итогам турнира претендовали команды: «Олимпик» (Национальный университет «Одесская морская академия»), «12 лет интернатуры» (Одесский национальный медицинский университет), «Немного математиков» (Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова) и «Знатоки» (Одесская школа №35). Судьба бронзовых медалей решилась на 5 дополнительном вопросе — удача улыбнулась команде «Знатоки» школы №35.

Соревнования носили статус отборочных на чемпионат Украины по «Что? Где? Когда?» и «Брейн-рингу».

Организаторами соревнований выступили: Молодежный совет при Одесском городском голове, департамент образования и науки Одесского горсовета, а также Интеллект-клуб №1 и Одесский интеллектуальный клуб «Эрудит».