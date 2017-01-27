Митинг-реквием пройдет 26 апреля в Одессе к годовщине Чернобыльской катастрофы

17:37 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 26 апреля по случаю 31-й годовщины Чернобыльской катастрофы в Одессе состоится митинг-реквием с возложением цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 26 апреля в 12:00 в память о подвиге участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и по случаю 31-й годовщины Чернобыльской катастрофы в Одессе пройдет митинг-реквием с возложением цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам (угол ул. М. Арнаутской и Александровского проспекта).

В мероприятии примут участие представители руководства города, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и члены их семей, общественность.

Во всех районах города в райадминистрациях состоятся встречи с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и гражданами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Во время встреч с руководством райадминистраций состоится чествование ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, обсуждение социальных проблем и актуальных вопросов одесситов-чернобыльцев.

В образовательных учреждениях Одессы пройдут тематические информационно-просветительские мероприятия.

В храмах Одессы пройдут поминальные службы в память о погибших и умерших участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.