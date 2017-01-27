|
русская версия | english version
|
|
Фестиваль «Козырная свадьба» стартует завтра в Аркадии
17:09 / 21.04.2017
ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фестиваль «Козырная свадьба» стартует завтра, 22 апреля, в ресторане «Портофино» в Аркадии и продлится два дня — как обещают организаторы, при любой погоде, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в оргкомитете фестиваля.
По словам организаторов, фестиваль «Козырная свадьба» соберёт 22-23 апреля в «Hotel Beach Resort Portofino» представителей свадебных агентств, ювелирных бутиков, студий флористики, салонов красоты и свадебных нарядов.
Как отметил один из организаторов фестиваля — Генеральный продюсер телеканалов «А1» и «GTV» Александр Козырь, на «Козырную свадьбу» приедут «гости из Израиля и других зарубежных стран, которые будут представлять лучшие и самые новые модные тренды, связанные с организацией свадебного процесса».
Представитель «Hotel Beach Resort Portofino» Леонид Бурлака добавил, что будут представлены разные ведущие со своей шоу программой, концертные группы. Для гостей и участников организуют различные фотозоны, фудкорты и много других интересных вещей, связанных с организацией свадеб.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
15:47 21.04.2017
15:22 21.04.2017
14:33 21.04.2017
14:28 21.04.2017
14:10 21.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.025
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»