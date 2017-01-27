Фестиваль «Козырная свадьба» стартует завтра в Аркадии

17:09 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фестиваль «Козырная свадьба» стартует завтра, 22 апреля, в ресторане «Портофино» в Аркадии и продлится два дня — как обещают организаторы, при любой погоде, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в оргкомитете фестиваля.

По словам организаторов, фестиваль «Козырная свадьба» соберёт 22-23 апреля в «Hotel Beach Resort Portofino» представителей свадебных агентств, ювелирных бутиков, студий флористики, салонов красоты и свадебных нарядов.

Как отметил один из организаторов фестиваля — Генеральный продюсер телеканалов «А1» и «GTV» Александр Козырь, на «Козырную свадьбу» приедут «гости из Израиля и других зарубежных стран, которые будут представлять лучшие и самые новые модные тренды, связанные с организацией свадебного процесса».

Представитель «Hotel Beach Resort Portofino» Леонид Бурлака добавил, что будут представлены разные ведущие со своей шоу программой, концертные группы. Для гостей и участников организуют различные фотозоны, фудкорты и много других интересных вещей, связанных с организацией свадеб.