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Городской голова поздравил одесситов с Пасхой
14:38 / 15.04.2017
ОДЕССА, 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с днем Светлого Христова Воскресения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В своём поздравлении городской голова отметил: «Дорогие одесситы! Поздравляю вас с праздником Светлого Воскресения Христова!
День Святой Пасхи несет в наш мир радость и надежду, наполняет наши сердца верой, любовью к ближнему и душевным спокойствием.
Именно эти главные христианские ценности во все времена поддерживали нас и объединяли, укрепляли духовно, открывали наши сердца для милосердия, умения сопереживать и прощать.
Желаю всем добра, мира, Божьей помощи во всех начинаниях. Пусть в наших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание! Христос Воскрес!».
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