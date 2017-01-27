ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Городской голова поздравил одесситов с Пасхой
14:38 / 15.04.2017

ОДЕССА, 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с днем Светлого Христова Воскресения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В своём поздравлении городской голова отметил: «Дорогие одесситы! Поздравляю вас с праздником Светлого Воскресения Христова!

День Святой Пасхи несет в наш мир радость и надежду, наполняет наши сердца верой, любовью к ближнему и душевным спокойствием.

Именно эти главные христианские ценности во все времена поддерживали нас и объединяли, укрепляли духовно, открывали наши сердца для милосердия, умения сопереживать и прощать.

Желаю всем добра, мира, Божьей помощи во всех начинаниях. Пусть в наших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание! Христос Воскрес!».

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
14:52 15.04.2017
Во вторник, 18 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света
14:46 15.04.2017
Новый терминал международного аэропорта «Одесса» принял первых пассажиров
12:01 15.04.2017
Анатолий Урбанский поздравил жителей области с праздником Пасхи
11:43 15.04.2017
Завтра на «7 километре» выходной день
11:02 15.04.2017
Более 2 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок во время празднования Пасхи


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.215