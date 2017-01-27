Городской голова поздравил одесситов с Пасхой

14:38 / 15.04.2017

ОДЕССА, 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с днем Светлого Христова Воскресения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В своём поздравлении городской голова отметил: «Дорогие одесситы! Поздравляю вас с праздником Светлого Воскресения Христова!

День Святой Пасхи несет в наш мир радость и надежду, наполняет наши сердца верой, любовью к ближнему и душевным спокойствием.

Именно эти главные христианские ценности во все времена поддерживали нас и объединяли, укрепляли духовно, открывали наши сердца для милосердия, умения сопереживать и прощать.

Желаю всем добра, мира, Божьей помощи во всех начинаниях. Пусть в наших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание! Христос Воскрес!».