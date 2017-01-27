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Мемориальные доски двум погибшим в АТО бойцам установлены на одесских школах
14:51 / 14.04.2017
ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На фасадах двух одесских школ сегодня открыли мемориальные доски их выпускникам — воинам, погибшим в АТО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, сегодня, 14 апреля, на фасадах одесских общеобразовательных школ №1 (пл. Михайловская, 10) и №55 (ул. Ильфа и Петрова, 25) были установлены мемориальные доски погибшим бойцам ОЗСП «Азов» в/ч 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины Александру Кутузакию и Николаю Троицкому.
Бойцы принимали непосредственное участие в проведении антитеррористической операции на востоке Украины и героически погибли 15 февраля 2015 года, выполняя боевые задачи во время Широкинской наступательной операции.
За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, в соответствии с Указами Президента Украины оба были награждены орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).
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