Ряд пасхальных мероприятий пройдёт в центре Одессы

11:28 / 14.04.2017

ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 15-17 апреля в центре Одессы пройдёт ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Пасхи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Так, вечером 15 апреля БФ «Добрый Самарянин» планирует провести на Дерибасовской костюмированную реконструкцию последних дней жизни Христа. В постановке примут участие люди костюмах той эпохи — римских легионеров, купцов и горожан. Они пройдут шествие по улице, а затем будут разыграны знаковые сцены того дня — Суд Понтия Пилата, встреча с Мариной Магдалиной и встреча Иисуса с учениками.

В воскресенье, 16 апреля, с 10:00 до 18:00 на Греческой площади Одессы состоится празднование Пасхи с греческим колоритом. В программе: концерт-марафон с участием известных исполнителей Одессы и греческого фольклорного коллектива, презентация блюд греческой кухни, кулинарное шоу с демонстрацией приготовления. В завершение праздника все гости смогут присоединиться к исполнению народного греческого танца «Сиртаки». Собранные средства планируют передать на благотворительные цели.

17 апреля с 15:00 до 17:00 в Областной филармонии (ул. Бунина, 15) состоится благотворительное мероприятие «Пасхальный триумф». Здесь откроется выставка детского творчества, на которой коллективы представят работы, сделанные руками детей. В 16:00 состоится театрализованное представление, а в 17:00 — розыгрыш призов. Участников акции ожидает пасхальная корзина — угощения, сладости, подарки. Вход свободный.