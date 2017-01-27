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Благотворительный вечер в пользу онкобольных детей проведут в субботу театральные работники и дипломаты
17:05 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу, 18 февраля, в ресторане «Лондонский» состоится благотворительный вечер с целью сбора средств для лечения онкобольных детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции директор Одесского областного русского драмтеатра Александр Копайгора.

Как рассказал директор Русского театра, 18 февраля в Одессе состоится благотворительный вечер, посвящённый сбору денежных средств для приобретения специального медоборудования для онкобольных детей города, области, детей-переселенцев и детей участников АТО. Инициаторами проведения мероприятия стали члены «Светского салона» — театральные деятели, дипломаты, аккредитованные в Одессе, все неравнодушные люди.

««Светский салон» существует полгода и это уже третье его заседание, но впервые оно будет посвящено благотворительности. Его посетить могут все, кому небезразлична участь больных детей. Уже есть подтверждения тех, кто будет принимать финансовое участие. Если мы соберём денег больше, чем нужно — оправим на приобретение сопутствующих лекарств», — рассказал А. Копайгора.

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Артём Филипенко
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