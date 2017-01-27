Одесситы оценили деятельность правоохранителей в городе на 2,13 балла по 5-балльной шкале

13:09 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным февральского социологического исследования «Одесский омнибус», проведенного Центром исследований и коммуникаций «Active Group», средневзвешенная оценка горожанами деятельности одесских правоохранительных служб составила 2,13 балла, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 февраля, в пресс-центре исследовательской компании «Active Group».

Так, по данным исследования, средневзвешенная оценка горожанами деятельности одесских правоохранителей составила 2,13 балла по пятибалльной шкале.

При этом «пятерки» поставили 1,1% опрошенных одесситов, а «четверки» — 4,5%.

По мнению почти четверти жителей Одессы (24,1%), правоохранители имеют право на «тройку».

Треть респондентов (31,5%) поставили «двойки», а четверть (25,3%) — «единицы».

13,6% опрошенных не определились с ответом.

Исследование происходило с 4 по 5 февраля в рамках проекта «Одесский омнибус». Всего опрошено 1 тыс. 660 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

СПРАВКА: Проект городских омнибусов компании «Active Group» начался в июне 2015 года. В рамках проекта проводятся регулярные (ежемесячные) опросы для нескольких заказчиков с различными задачами, которые совместно его финансируют. В каждом опросе есть вопросы, инициированные компанией «Active Group» с целью их дальнейшей публикации для широкой общественности.