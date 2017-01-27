Только 16% одесситов оценивают работу коммунальщиков на «4» и «5», — исследование

12:48 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным февральского социологического исследования «Одесский омнибус», проведенного Центром исследований и коммуникаций «Active Group», только 16,3% одесситов оценивают работу городских коммунальных служб на «четверку» и «пятёрку», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 февраля, в пресс-центре исследовательской компании «Active Group».

Так, по данным исследования, средневзвешенная оценка одесситами работы городских коммунальных служб в феврале 2017 года составила 2,41 балла.

Жителям Одессы предлагалось оценить деятельность городских коммунальных служб по пятибалльной шкале, в которой «один» — минимальная оценка, а «пять» — максимальная.

Исследование зафиксировало снижение средневзвешенной оценки одесских коммунальщиков. Ранее, после октябрьском результата в 2,29 балла, оценка постепенно выросла до январского значения в 2,50 балла. Февральская отметка 2,41 изменила динамику.

«Пятерки» поставили 0,8% опрошенных жителей Одессы, а «четверки» — 15,5%.

Почти треть респондентов (30,8%) оценила работу коммунальщиков на «тройку».

«Двойки» и «единицы» коммунальным службам Одессы поставили 29,3% и 23,6% соответственно.

Исследование происходило с 4 по 5 февраля в рамках проекта «Одесский омнибус». Всего опрошено 1 тыс. 660 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

СПРАВКА: Проект городских омнибусов компании «Active Group» начался в июне 2015 года. В рамках проекта проводятся регулярные (ежемесячные) опросы для нескольких заказчиков с различными задачами, которые совместно его финансируют. В каждом опросе есть вопросы, инициированные компанией «Active Group» с целью их дальнейшей публикации для широкой общественности.