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Только 16% одесситов оценивают работу коммунальщиков на «4» и «5», — исследование
12:48 / 15.02.2017
ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным февральского социологического исследования «Одесский омнибус», проведенного Центром исследований и коммуникаций «Active Group», только 16,3% одесситов оценивают работу городских коммунальных служб на «четверку» и «пятёрку», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 февраля, в пресс-центре исследовательской компании «Active Group».
Так, по данным исследования, средневзвешенная оценка одесситами работы городских коммунальных служб в феврале 2017 года составила 2,41 балла.
Жителям Одессы предлагалось оценить деятельность городских коммунальных служб по пятибалльной шкале, в которой «один» — минимальная оценка, а «пять» — максимальная.
Исследование зафиксировало снижение средневзвешенной оценки одесских коммунальщиков. Ранее, после октябрьском результата в 2,29 балла, оценка постепенно выросла до январского значения в 2,50 балла. Февральская отметка 2,41 изменила динамику.
«Пятерки» поставили 0,8% опрошенных жителей Одессы, а «четверки» — 15,5%.
Почти треть респондентов (30,8%) оценила работу коммунальщиков на «тройку».
«Двойки» и «единицы» коммунальным службам Одессы поставили 29,3% и 23,6% соответственно.
Исследование происходило с 4 по 5 февраля в рамках проекта «Одесский омнибус». Всего опрошено 1 тыс. 660 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.
СПРАВКА: Проект городских омнибусов компании «Active Group» начался в июне 2015 года. В рамках проекта проводятся регулярные (ежемесячные) опросы для нескольких заказчиков с различными задачами, которые совместно его финансируют. В каждом опросе есть вопросы, инициированные компанией «Active Group» с целью их дальнейшей публикации для широкой общественности.
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Артём Филипенко
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