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Четверть одесситов оценивают деятельность депутатов горсовета на «тройку», столько же — на «единицу», — опрос
12:29 / 15.02.2017
ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным февральского социологического исследования «Одесский омнибус», проведенного Центром исследований и коммуникаций «Active Group», 25,6% одесситов оценивают деятельность депутатов горсовета на «тройку» по 5-балльной шкале, и почти столько же — 25,5% — оценили деятельность депутатов на «единицу», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 февраля, в пресс-центре исследовательской компании «Active Group».
Так, по данным исследования, средневзвешенная оценка одесситами деятельности депутатов городского совета в феврале составила 2,32 балла.
Жителям Одессы предлагалось оценить деятельность депутатов городского совета по пятибалльной шкале, в которой «один» — минимальная оценка, а «пять» — максимальная.
«Пятерки» поставили 0,9% респондентов.
На «четверки» работу депутатов оценили 12,4% опрошенных жителей Одессы.
25,6% одесситов считают, что депутаты имеют право на «тройку».
20,4% оценили их работу на «двойку».
25,5% горожан оценили деятельность депутатов Одессы на «единицу».
Не определились с собственными оценками 15,1% жителей Одессы.
В «Active Group» добавили, что «средневзвешенная оценка начала снижаться с октября (3,29 балла), но февральская отметка (2,32) изменила негативную динамику трех предыдущих месяцев».
Исследование происходило с 4 по 5 февраля в рамках проекта «Одесский омнибус». Всего опрошено 1 тыс. 660 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.
СПРАВКА: Проект городских омнибусов компании «Active Group» начался в июне 2015 года. В рамках проекта проводятся регулярные (ежемесячные) опросы для нескольких заказчиков с различными задачами, которые совместно его финансируют. В каждом опросе есть вопросы, инициированные компанией «Active Group» с целью их дальнейшей публикации для широкой общественности.
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