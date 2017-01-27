Почти 40% одесситов оценивают деятельность мэра на «четвёрку», — исследование

11:54 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным февральского социологического исследования «Одесский омнибус», проведенного Центром исследований и коммуникаций «Active Group», 39,9% одесситов оценивают деятельность городского головы Геннадия Труханова на «четвёрку» по 5-балльной шкале, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 февраля, в пресс-центре исследовательской компании «Active Group».

Так, по данным исследования, средняя оценка одесситами деятельности городского головы составляет 3,5 балла.

Жителям Одессы предлагалось оценить деятельность мэра по пятибалльной шкале, в которой «один» — минимальная оценка, а «пять» — максимальная.

«Февральская отметка стала рекордной. До этого средневзвешенная оценка постепенно росла, начиная с августовского показателя в 2,74 балла», — отметили в «Active Group».

Так, в феврале «пятерки» мэру поставили 16,4% жителей Одессы, а «четверки» — 39,9%. Четверть одесситов (24,9%) оценила деятельность городского головы на «тройку».

«Двойку» Труханову поставили 14,0% респондентов.

По мнению 4,5% жителей Одессы, деятельность мэра заслуживает «единицы».

Всего 0,3% респондентов не определились с оценками.

Исследование происходило с 4 по 5 февраля в рамках проекта «Одесский омнибус». Всего опрошено 1 тыс. 660 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

СПРАВКА: Проект городских омнибусов компании «Active Group» начался в июне 2015 года. В рамках проекта проводятся регулярные (ежемесячные) опросы для нескольких заказчиков с различными задачами, которые совместно его финансируют. В каждом опросе есть вопросы, инициированные компанией «Active Group» с целью их дальнейшей публикации для широкой общественности.