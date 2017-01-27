52% одесситов считают, что город развивается в правильном направлении, — исследование

11:46 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным февральского социологического исследования «Одесский омнибус», проведенного Центром исследований и коммуникаций «Active Group», 51,8% жителей Одессы считают, что их город развивается в правильном направлении, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 февраля, в пресс-центре исследовательской компании «Active Group».

Так, по данным исследования, примерно половина жителей Одессы (51,8%) считает, что их город развивается в правильном направлении — 13,9% одесситов убеждены, что развитие города происходит «в правильном направлении», а 37,9% — что «скорее в правильном».

С другой стороны, 25,1% опрошенных считают, что город развивается «скорее в неправильном» направлении, а 11,9% — что «категорически в неправильном».

11,2% респондентов не определились с ответом.

Исследование происходило с 4 по 5 февраля в рамках проекта «Одесский омнибус». Всего опрошено 1 тыс. 660 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

СПРАВКА: Проект городских омнибусов компании «Active Group» начался в июне 2015 года. В рамках проекта проводятся регулярные (ежемесячные) опросы для нескольких заказчиков с различными задачами, которые совместно его финансируют. В каждом опросе есть вопросы, инициированные компанией «Active Group» с целью их дальнейшей публикации для широкой общественности.