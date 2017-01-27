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Почти 330 тысяч человек посетили в 2016 году Одесский зоопарк
16:10 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский Зоопарк в 2016 году посетили 329 тыс. 697 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил сегодня, 3 февраля, на пресс-конференции директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

По данным дирекции, в 2016 году в Одесском зоопарке побывало 329 тыс. 697 посетителей. Такую популярность И. Беляков объясняет, в том числе, пасмурными днями, которые были этим летом.

«По кассовым сборам я могу определить температуру морской воды летом», — заявил он.

Также руководитель зоопарка отметил, что в последние годы посетителей привлекает большое количество родившихся зверят. Особой популярностью у юных гостей зоопарка пользуется Детский праздник Малышей, проходящий традиционно в июне, с целью выбрать лучшие имена для того или иного детёныша.

И. Беляков напомнил, что только осенью прошлого года произошло сразу несколько очень редких и важных событий: родился львёнок, что обычно происходит весной или летом, а в новом обезьяннике — детёныш зелёной мартышки.

Но особая гордость зверинца — рождение двух тигрят, мальчика и девочки, поскольку в Одесском зоопарке несколько десятилетий не рождались тигры.

«И для кота, и для кошки это первый приплод. А сам вид Амурского тигра очень редко размножается в неволе и является краснокнижным. Мы ещё не знаем, что будем делать с малышами — оставим себе или обменяем на что-либо. Но мы счастливы, что не только посетители зоопарка, но и сами тигры оценили преимущества нового тигрятника. В любом случае, малыши останутся на весь туристический сезон. Ведь, несмотря на красоту взрослых тигров, котята обладают особым шармом, а кошка их постоянно выводит гулять в вольер», — рассказал директор.

Он также добавил, что Одесский зоопарк награждён дипломом Министерства экологии Украины за достижения в области размножения в неволе диких животных.

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Артём Филипенко
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