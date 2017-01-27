Руководство Одесского зоопарка планирует превратить его в одно из любимых мест отдыха посетителей

15:41 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководство Одесского зоопарка хочет превратить его территорию в одно из любимых мест отдыха для посетителей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил сегодня, 3 февраля, в ходе пресс-конференции директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Директор зоопарка отметил, что, помимо реконструкции вольеров для животных, в 2017 году будет продолжаться благоустройство и облагораживание территории, в частности, мест отдыха посетителей, а также произведена замена коммуникаций.

Появился в Зоопарке и новый бесплатный детский аттракцион — альтернатива работающим на коммерческой основе.

«Мы хотим, чтобы, особенно в тёплое время года, к нам посетители приходили хотя бы на полдня и хорошо проводили семейный досуг. Для этого мы сделали книжную зону, в которой летом вывешиваем гамаки. В них люди могут отдохнуть в тени деревьев с книгой», — рассказал И. Беляков.