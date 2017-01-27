Обитатели Одесского зоопарка полюбили продукты из супермаркетов

15:07 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Крупные торговые сети региона активно сотрудничают с зоопарком, отдавая животным качественные продукты, с истекающим сроком хранения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил сегодня, 3 февраля, на пресс-конференции директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, благодаря сотрудничеству администрации зоопарка с несколькими крупными торговыми сетями, животные стали получать значительно более разнообразный рацион питания. Так, питомцы зоопарка получают качественные продукты, срок хранения которых подходит к концу и супермаркеты обязаны изъять их из розничной торговли.

«Уже второй год подряд мы получаем такие продукты из крупных торговых сетей за очень маленькие деньги, а иногда и бесплатно, что позволило только в этом году сэкономить около 2 млн. грн.», — рассказал И. Беляков.

«Освободившиеся средства мы потратили на научную, просветительскую деятельность. Мы можем, также начать реконструкцию территории», — добавил он.

Как сообщил руководитель зоологического парка, в 2016 году предприятие самостоятельно заработало 7 млн. 260 тыс. грн. Ещё 6 млн. 450тыс. грн было выделено из горбюджета. Общий доход составил 13 млн. 754 тыс. грн.