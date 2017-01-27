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В День всех влюблённых в парке Шевченко Купидон будет заключать символические браки
14:53 / 03.02.2017
ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках Фестиваля любви, который состоится 14 февраля в парке Шевченко, Купидон будет заключать символические браки влюблённых, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом сообщила сегодня, 3 февраля, на пресс-конференции организатор фестиваля Марина Шокот-Лазаренко.
Как отметила организатор, каждый час в ходе мероприятия будет проводиться лотерея с призами от многочисленных спонсоров и соорганизаторов — разыграют билеты на театральные спектакли и посещение других развлекательных мероприятий и аттракционов.
Все желающие смогут перекусить, а также приобрести подарки на ярмарке.
Кроме того, влюблённые смогут зарегистрировать свой брак в специальной комнате.
«Это будет неофициальный брак, но церемония запомнится. Расписывать супругов будет нарядный купидон, который и вручит свидетельство о браке. Фотосессии можно будет сделать в красивых фотозонах. А затем поучаствовать в массовых признаниях в любви», — рассказала М. Шокот-Лазаренко.
В конце праздника прогремят 150 залпов фейерверка, состоится фаер-шоу и дискотека.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», Второй Фестиваль любви будет проходить в парке им. Шевченко в День Святого Валентина, 14 февраля, с 12:00 до 16:00.
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