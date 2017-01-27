В День всех влюблённых в парке Шевченко Купидон будет заключать символические браки

14:53 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках Фестиваля любви, который состоится 14 февраля в парке Шевченко, Купидон будет заключать символические браки влюблённых, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом сообщила сегодня, 3 февраля, на пресс-конференции организатор фестиваля Марина Шокот-Лазаренко.

Как отметила организатор, каждый час в ходе мероприятия будет проводиться лотерея с призами от многочисленных спонсоров и соорганизаторов — разыграют билеты на театральные спектакли и посещение других развлекательных мероприятий и аттракционов.

Все желающие смогут перекусить, а также приобрести подарки на ярмарке.

Кроме того, влюблённые смогут зарегистрировать свой брак в специальной комнате.

«Это будет неофициальный брак, но церемония запомнится. Расписывать супругов будет нарядный купидон, который и вручит свидетельство о браке. Фотосессии можно будет сделать в красивых фотозонах. А затем поучаствовать в массовых признаниях в любви», — рассказала М. Шокот-Лазаренко.

В конце праздника прогремят 150 залпов фейерверка, состоится фаер-шоу и дискотека.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», Второй Фестиваль любви будет проходить в парке им. Шевченко в День Святого Валентина, 14 февраля, с 12:00 до 16:00.