«Фестиваль любви» состоится в Одессе в День влюблённых

13:26 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Второй Фестиваль любви пройдёт в Одессе 14 февраля — в День Святого Валентина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом сообщила сегодня, 3 февраля, на пресс-конференции организатор мероприятия Марина Шокот-Лазаренко.

По её словам, Второй Фестиваль любви пройдёт в этом году на территории парка им. Шевченко и начнётся в полдень 14 февраля у сцены «Ракушка». Частью фестиваля станут необычные конкурсы с призами.

«Необходимо найти 10 купидонов, которые будут «разбросаны» по всему парку, выполнить их задачи, получить от них по паззлу. А затем суметь их сложить в единое сердце и, как можно быстрее, прибежать к сцене», — рассказала организатор.

Главным призом в этом году станет поездка на двоих, с проживанием в комфортной гостинице, романтическим ужином и обширной развлекательной программой. Однако пока не называется город, куда отправятся победители. В прошлом году это был Львов.

Пара, которая придёт к сцене второй, отправится на романтическое свидание, организованное конно-спортивным клубом, а затем, после катания на лошадях, посетит праздничный ужин.

И, наконец, третья пара в качестве награды получит ролевую игру от магазина для взрослых.

«Много людей откликнулось на идею проведения этого фестиваля, поскольку любовь для нас, наверное, самое главное», — подчеркнула М. Шокот-Лазаренко.