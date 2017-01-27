«Очень важно доносить потенциал одесских творцов до каждого уголка мира», — мнение

09:50 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Член Президентского совета Всемирного клуба одесситов, политик и меценат Сергей Гриневецкий считает, что очень важно доносить потенциал одесских творцов до каждого уголка мира, чему способствует, в частности, и деятельность ВКО, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом С. Гриневецкий заявил вчера, 2 февраля, в ходе церемонии награждения победителей конкурса «Человек года» и «Событие года» в сфере культуры, проходившей в Клубе.

«Когда мы работали над положением Конкурса, были многочисленные дискуссии... Но важно то, что ВКО как общественная организация заявила о себе не только в нашем городе. Она заявляет о себе во всём мире, и очень важно доносить потенциал наших творцов до каждого уголочка. Дело в том, что культура во все времена являлась и является лучшим дипломатом, начиная от культуры общения и заканчивая культурой политической», — отметил он.

«Нам нужно было понять, что произошло в городе за прошлый год в области культуры, и обязательно оценить. Что мы и сделали. Надеюсь, что мы это сделали правильно. И будем поддержаны многими одесситами», — заявил, в свою очередь, вице-президент ВКО Евгений Голубовский, комментируя итоги конкурса.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в конце 2016 года Президентский советом ВКО принял решение о ежегодном поощрении лучших, по мнению членов Клуба, представителей и проектов в сфере культуры. В конкурсе могут принять участие одесситы, которые проживают в Одессе или за её пределами.

По итогам 2016 года в номинации «Человек года» награда присуждена президенту «Клуба высокой музыки», основателю «Джазового фестиваля», пианисту Юрию Кузнецову. «Событием года» признан Второй международный фестиваль классической музыки «Золотые скрипки. Отцы и дети».