Всемирный клуб одесситов вручил награды «Человек года» и «Событие года» в сфере культуры

09:32 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во Всемирном клубе одесситов 2 февраля состоялось награждение победителей конкурса «Человек года» и «Событие года» в сфере культуры по итогам 2016 года, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметили организаторы мероприятия, в конце 2016 года Президентским советом ВКО было принято решение о ежегодном поощрении лучших, по мнению членов Клуба, представителей и проектов в сфере культуры.

В конкурсе могут принять участие одесситы, которые проживают в Одессе или за её пределами, в том числе, имеющие другое гражданство.

Среди наиболее значимых одесских событий года, в частности, рассматривались: Первый ежегодный международный фестиваль «Freierfest», II Международный литературный фестиваль, ОМКФ-2016, VI фестиваль «Немые ночи украинского кино» и другие.

В итоге в номинации «Человек года» пальма первенства была единодушно отдана президенту «Клуба высокой музыки», основателю «Джазового фестиваля», пианисту Юрию Кузнецову. Памятный диплом и знак были вручены вдове музыканта Наталье Эртновой.

«Событием года» стал Второй международный фестиваль классической музыки «Золотые скрипки. Отцы и дети», основателем которого является Заслуженный журналист Украины Игорь Покровский.

Получая награду, И. Покровский отметил: «легко проводить фестиваль в городе, настолько богатом талантливыми людьми. Гениальные скрипачи-одесситы по всему миру «разнесли» Одессу, а затем собрались в родных стенах снова, чтобы её поблагодарить и прославить».