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Масленичные народные гуляния пройдут в парке Шевченко
11:11 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 25-26 февраля в парке им. Шевченко пройдут народные гуляния к празднику Масленицы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 25-26 февраля в Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко пройдут народные гуляния в честь празднования Масленицы. Организатором мероприятия выступает КП «Парки Одессы».

Гостей праздника ожидают ярмарка с балаганом, чаепитие из настоящего самовара и горячие блины на любой вкус.

Для любителей проверить свою силу и продемонстрировать эрудицию пройдут конкурсы и викторины, которые помогут окунуться в атмосферу настоящего славянского праздника.

Кульминацией Масленицы станет обряд сжигания чучела — символ ухода зимы и наступления весны.

Гуляния пройдут на центральной аллее парка, возле сцены «Ракушка», с 11:00 до 17:00.

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