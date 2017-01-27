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Активисты планируют провести брифинг в Верховной Раде по вопросу Потемкинской лестницы
10:08 / 02.02.2017
ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские активисты планируют привлечь внимание народных депутатов Украины к ситуации с Потемкинской лестницей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом в ходе пресс-конференции вчера, 1 февраля, заявил одесский активист Михаил Кузаконь.
По его словам, активистами на 7 февраля запланирован брифинг в Верховной Раде Украины, где будут представлены все имеющиеся у них материалы по данному вопросу. Целью брифинга, как отметил М. Кузаконь, является донесение информации о ситуации с одесской достопримечательностью до центральных властей, а также до небезразличных граждан со всей Украины.
Также активист рассказал, что было подано заявление в полицию по признакам правонарушений: уничтожение или разрушение объектов культурного наследия (ст. 298 УК), нецелевое использование бюджетных средств (ст. 210) и злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364). Первоначально оно не было внесено в ЕРДР, но на сегодняшний день дело находится на личном контроле начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина.
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