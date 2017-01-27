Лагерь «Виктория» готов принять детей из Авдеевки

17:03 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская мэрия предложила военно-гражданской администрации Авдеевки на период проведения в этом районе активных боевых действий отправить детей в Одессу, где их сможет принять лагерь «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как сообщили в департаменте, по поручению Одесского городского головы Геннадия Труханова детский спортивно-оздоровительный лагерь «Виктория» должен быть готов принять детей из Авдеевки Донецкой области.

Как отметила вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, одесская мэрия предложила военно-гражданской администрации Авдеевки отправить детей в Одессу.

«Со своей стороны, мы гарантируем размещение детей в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория», где они смогут находиться в безопасности. Для них будут организованы не только отдых, но и обучающие программы», — сказала З. Цвиринько.