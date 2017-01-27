Население области за 11 месяцев сократилось на 2,6 тысячи человек, — данные

11:28 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Главного управления статистики в Одесской области, население области за 11 месяцев сократилось на 2,6 тысячи человек и на 1 декабря составило 2 млн. 387 тыс. 656 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в ГУ статистики.

Так, по информации главупрстата, численность населения области, по оценке на 1 декабря 2016 г. составила 2 млн. 387 тыс. 656 человек. В течение января-ноября 2016 г. численность населения уменьшилась на 2 тыс. 633 человека.

При этом естественное сокращение составило 6 тыс. 233 чел.: количество живорожденных составило 24 тыс. 246 чел., умерших — 30 тыс. 479 чел., детей, умерших в возрасте до 1 года — 195.

В регионе остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших — 79,5 родившихся живыми.

Миграционный прирост за данный период составил 3 тыс. 600 чел.