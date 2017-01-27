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В Одесской ОГА будут собирать помощь пострадавшим в Авдеевке
10:52 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в 15:00 в Одесской областной государственной администрации начнется сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате обстрелов в Авдеевке, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, «Президент Пётр Порошенко дал поручение председателям областных администраций принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны российских боевиков.

В результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено теплоснабжение и водоснабжение.

В перечне первоочередных мероприятий — обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и тому подобное».

Сегодня в 15:00 в Одесской ОГА (пр-т Шевченко, 4, 3-й подъезд, со стороны ул. Канатной) начнется сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате обстрелов в Авдеевке.

Контактное лицо для предприятий — Безпоясна Татьяна Ивановна, телефоны для связи — 7189-397, 7189-574, 7189-620, 7189-520.

Контактное лицо для жителей Одессы — Клець Владимир Иванович, телефоны для связи — 067-782-56-78, 063-957-00-67.

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