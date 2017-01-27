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Китайский Новый год отпразднуют в субботу в Одесском зоопарке
10:35 / 01.02.2017
ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу, 4 февраля, в Одесском зоопарке пройдёт праздник встречи Нового года по китайскому календарю, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, «4 февраля в 12:00 в Одесском зоопарке состоится празднование китайского Нового года — Чунь цзе, что в переводе означает Праздник Весны. Это традиционный китайский Новый год по лунному календарю, который означает, что новый символ года уже обрел свои полномочия.
Празднование Китайского Нового года уже успело стать традиционным для зоопарка и проходит ежегодно.
Гости праздника получат замечательную возможность узнать много интересного и проникнуться атмосферой трех разных стран, трех разных культур — Китая, Франции и Украины».
В программе праздника: игры и конкурсы в компании аниматоров; выступление мастеров китайских боевых искусств; вокальные номера от французских, китайских и украинских творческих ансамблей; дегустация китайских пельменей и французских бисквитов; мастер-класс по написанию китайских иероглифов; выступление «Школы научных чудес»; лотерейный розыгрыш бесплатного обучения на курсах французского языка от «Альянс Франсез»; показательные кормления питомцев зоопарка.
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