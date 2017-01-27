Память жертв Холокоста почтили в Одессе

12:14 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Траурная церемония по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста состоялась сегодня в Прохоровском сквере в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе Одесского областного совета.

Как отметили в пресс-службе, траурные церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста проходят сегодня по всему миру. Именно 27 января были освобождены узники одного из крупнейших нацистских концентрационных лагерей — Освенцима.

Председатель областного совета Анатолий Урбанский вместе с руководством облгосадминистрации и городского совета, представителями дипломатического корпуса и общественности возложили венки и цветы к памятному знаку мемориала «Дорога смерти» в Прохоровском сквере. После поминальной молитвы в память о погибших присутствующие зажгли свечи.

А. Урбанский выразил глубокие соболезнования родным и близким всех погибших от рук нацистов в годы Второй Мировой войны и отметил: «Миллионы жертв — цена человеческой жестокости, безответственности и маниакального желания господствовать над миром. В то же время, это урок для нынешнего поколения, которое должно знать всю правду об одной из величайших трагедий человечества. Жестокость на почве национальной и идеологической ненависти недопустима в современном обществе».