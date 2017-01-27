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Память жертв Холокоста почтили в Одессе
12:14 / 27.01.2017
ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Траурная церемония по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста состоялась сегодня в Прохоровском сквере в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе Одесского областного совета.
Как отметили в пресс-службе, траурные церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста проходят сегодня по всему миру. Именно 27 января были освобождены узники одного из крупнейших нацистских концентрационных лагерей — Освенцима.
Председатель областного совета Анатолий Урбанский вместе с руководством облгосадминистрации и городского совета, представителями дипломатического корпуса и общественности возложили венки и цветы к памятному знаку мемориала «Дорога смерти» в Прохоровском сквере. После поминальной молитвы в память о погибших присутствующие зажгли свечи.
А. Урбанский выразил глубокие соболезнования родным и близким всех погибших от рук нацистов в годы Второй Мировой войны и отметил: «Миллионы жертв — цена человеческой жестокости, безответственности и маниакального желания господствовать над миром. В то же время, это урок для нынешнего поколения, которое должно знать всю правду об одной из величайших трагедий человечества. Жестокость на почве национальной и идеологической ненависти недопустима в современном обществе».
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Сергей Гриневецкий
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