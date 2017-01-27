ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Память жертв Холокоста почтили в Одессе
12:14 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Траурная церемония по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста состоялась сегодня в Прохоровском сквере в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе Одесского областного совета.

Как отметили в пресс-службе, траурные церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста проходят сегодня по всему миру. Именно 27 января были освобождены узники одного из крупнейших нацистских концентрационных лагерей — Освенцима.

Председатель областного совета Анатолий Урбанский вместе с руководством облгосадминистрации и городского совета, представителями дипломатического корпуса и общественности возложили венки и цветы к памятному знаку мемориала «Дорога смерти» в Прохоровском сквере. После поминальной молитвы в память о погибших присутствующие зажгли свечи.

А. Урбанский выразил глубокие соболезнования родным и близким всех погибших от рук нацистов в годы Второй Мировой войны и отметил: «Миллионы жертв — цена человеческой жестокости, безответственности и маниакального желания господствовать над миром. В то же время, это урок для нынешнего поколения, которое должно знать всю правду об одной из величайших трагедий человечества. Жестокость на почве национальной и идеологической ненависти недопустима в современном обществе».

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
15:05 27.01.2017
Одесские полицейские задержали двух парней с наркотиками на 200 тысяч гривен
13:57 27.01.2017
Около 60 детей начали заниматься хоккеем после открытия ледовой арены Дворца спорта в Одессе
13:03 27.01.2017
Учения ВМС проходят в Одесской и Николаевской областях
11:52 27.01.2017
Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 27 января
11:36 27.01.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 27 января


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.215