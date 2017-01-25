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Аппатовские чтения прошли сегодня в Одессе
17:09 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Аппатовские чтения, посвященные 87-й годовщине со дня рождения доктора исторических наук, профессора Семена Аппатова, прошли в Одессе сегодня, 25 января, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Мероприятие состоялось сегодня, 25 января, в Одесском национальном университете им. И. И. Мечникова.

В чтениях приняли участие студенты, аспиранты и преподаватели ОНУ.

Как отметил в ходе вступительного слова ректор Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Игорь Коваль, Семен Аппатов был уникальным ученым своего времени, поскольку первым вывел изучение международных отношений из плоскости пропаганды и контрпропаганды в сферу критического изучения и анализа.

Также И. Коваль в интервью агентству напомнил, что І Аппатовские чтения, посвященные 80-летию со дня рождения С Аппатова, прошли в 2010 году ИА «Контекст-Причерноморье». Тогда их участниками, среди прочих, стали политик и меценат Сергей Гриневецкий и бывший министр иностранных дел, бывший президент 52-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член коллегии Министерства иностранных дел Украины Геннадий Удовенко.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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