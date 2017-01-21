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Дизайн-проект благоустройства Греческого парка презентовали в одесской мэрии
11:12 / 21.01.2017
ОДЕССА, 21 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Дизайн-проект благоустройства Греческого парка был презентован вчера, 20 января, в одесской мэрии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в малом зале одесской мэрии под председательством городского головы Геннадия Труханова состоялось обсуждение первичного дизайн-проекта благоустройства Греческого парка.
В мероприятии приняли участие: профильные специалисты структурных подразделений Одесского городского совета, представители Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий Украины, выразивших желание выступить меценатами благоустройства парка, представители профильных научных кругов, исследовательских и общественных организаций, одесситы.
Дизайн-проект презентовали председатель совета по дизайну Михаил Рева и член союза дизайнеров, соавтор проектного предложения Жанна Киселева.
М. Рева подчеркнул, что в Греческом парке «планируется соединить воедино одесские традиции, греческую культуру и современные элементы благоустройства». Общая площадь благоустройства парка составит около 35 тысяч квадратных метров.
Для разработки проекта благоустройства Греческого парка были проведены инженерно-геологические изыскания, расчет устойчивости склона, обследование технического состояния подпорных стен. Согласно полученным заключениям, оползневые зоны в данном районе находятся в активной фазе, движение происходит безостановочно. На территории парка необходимо укрепление верхней и нижней подпорных стен с устройством свайных рядов, контрфорсов и проведением ряда других противооползневых мероприятий. Организация подпорных стенок будет происходить с максимальным сохранением имеющихся стен и задействованием их в качестве элементов благоустройства. Греческий парк будет соединен со Стамбульским парком проходом под Потемкинской лестницей.
С Приморского бульвара в парк будут вести две каскадные лестницы, а для удобства мам с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями планируется организовать лифт, спускающий отдыхающих с Приморского бульвара на среднюю террасу.
Парк будет состоять из нескольких прогулочных террас. Также здесь планируется разместить крытый лекторий и музей греческой культуры. На данный момент греческой диаспорой ведутся переговоры с Министерством культуры Греции, чтобы наполнить Греческий парк в Одессе копиями скульптур, представленных в музеях Греции.
Также на территории парка планируется высадить 150 деревьев, в т. ч. привезенных из Греции, и обустроить зеленые зоны.
«Очень символично, что греческие предприниматели выразили желание помочь городу с благоустройством парка. Таким образом, в нашем городе реализуются уже два международных проекта. С одной стороны склонов Приморского бульвара — Стамбульский парк, с другой — Греческий, а объединяет их Потемкинская лестница. Такое возможно только в мультинациональной Одессе», — отметил Г. Труханов.
После презентации состоялось обсуждение проекта.
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Сергей Гриневецкий
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