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Торжественное собрание ко Дню Соборности Украины прошло в Одессе
17:56 / 20.01.2017
ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 20 января 2017 года, накануне Дня Соборности Украины в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, в ходе которого были вручены высокие государственные, региональные и муниципальные награды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Церемония началась с чествования минутой молчания памяти героев, погибших при выполнении боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции.
Со сцены участников праздничного собрания поздравили председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский, Одесский городской голова Геннадий Труханов.
В своей приветственной речи председатель облсовета А. Урбанский, в частности, отметил: «Двадцатый век оставил нам в наследство вершинные события прошлого, которые, отдаляясь, не теряют своей актуальности и требуют осмысления. Ведь в сегодняшних условиях главной, неоспоримой, непреходящей ценностью для всех нас является независимое, соборное государство. Только в единстве наша сила, и только настойчивое, целеустремленное движение вперед позволит построить сильное и высокоразвитое государство. Я желаю всем жителям региона мира, крепкого здоровья, счастья и добра, а Одесской области — процветания!».
Мэр Одессы, поздравляя собравшихся в зале, подчеркнул, что «Соборность — это высшая ценность для украинского народа». Также Геннадий Труханов вручил воинам АТО почетные награды города за мужество и преданность в служении украинскому народу.
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Сергей Гриневецкий
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