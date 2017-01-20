Торжественное собрание ко Дню Соборности Украины прошло в Одессе

17:56 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 20 января 2017 года, накануне Дня Соборности Украины в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, в ходе которого были вручены высокие государственные, региональные и муниципальные награды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Церемония началась с чествования минутой молчания памяти героев, погибших при выполнении боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции.

Со сцены участников праздничного собрания поздравили председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский, Одесский городской голова Геннадий Труханов.

В своей приветственной речи председатель облсовета А. Урбанский, в частности, отметил: «Двадцатый век оставил нам в наследство вершинные события прошлого, которые, отдаляясь, не теряют своей актуальности и требуют осмысления. Ведь в сегодняшних условиях главной, неоспоримой, непреходящей ценностью для всех нас является независимое, соборное государство. Только в единстве наша сила, и только настойчивое, целеустремленное движение вперед позволит построить сильное и высокоразвитое государство. Я желаю всем жителям региона мира, крепкого здоровья, счастья и добра, а Одесской области — процветания!».

Мэр Одессы, поздравляя собравшихся в зале, подчеркнул, что «Соборность — это высшая ценность для украинского народа». Также Геннадий Труханов вручил воинам АТО почетные награды города за мужество и преданность в служении украинскому народу.