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Около 29 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях на пляжах Одессы
12:24 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Крещенских купаниях в Одессе приняли участие около 29 тысяч человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В департаменте напомнили, что с 22:00 18 января городские службы совместно с органами полиции и ГСЧС несли дежурство на 3 пляжах, оборудованных для купания в день Крещения Господнего.

По информации КУ «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета», на одесских пляжах в купаниях приняли участие около 29-ти тысяч человек: на пляже «Ланжерон» — ориентировочно 12,5 тыс. человек, на пляже «Лузановка» — около 3 тыс. человек, на пляже «Золотой берег» — ориентировочно 13,6 тыс. человек.

На пляже «Ланжерон» в связи с оледенением сотрудниками КУ «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета» было усилено дежурство, а со всеми купающимися проводился инструктаж. В обеспечении мероприятий приняли участие 30 спасателей и водолазов службы, которые перед проведением купаний обследовали дно.

Дежурство профильных структур на пляжах «Ланжерон», «Лузановка» было продлено до 19:00 19 января.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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