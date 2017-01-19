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Около 9 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях в Одессе
17:32 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ночь с 18 на 19 января и сегодня в первой половине дня на одесских пляжах в Крещенских купаниях приняли участие около 9 тысяч человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, с 22:00 вчерашнего вечера городские службы совместно с органами полиции и ГСЧС несут дежурство на 3-х пляжах, оборудованных для купания в день Крещения Господнего.

По данным КУ «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета», на 12:00 19 января в купаниях на одесских пляжах приняли участие 9 тысяч человек.

В связи с оледенением на пляже «Ланжерон» сотрудниками КУ «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета» было усилено дежурство, со всеми купающимися проводился инструктаж.

Всего в мероприятиях по обеспечению безопасного купания приняли участие 30 спасателей и водолазов службы. В ходе подготовки к Крещенским купаниям водолазами было обследовано дно.

Дежурство профильных структур на пляжах «Ланжерон», «Лузановка» и «Золотой берег» продлится до 18:00 19 января.

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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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