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Митрополит Агафангел совершил Божественную литургию и Великое освящение воды на монастырском источнике
10:17 / 19.01.2017
ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 19 января, в день праздника Крещения Господня митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре и Великое освящение воды на монастырском источнике, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе Одесской епархии УПЦ.
По информации пресс-службы, 19 января, в день праздника Крещения Господня, митрополит Одесский и Измаильский Высокопреосвященнейший Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в сослужении братии обители в священном сане.
После завершения богослужения был совершен чин Великого освящения воды на монастырском источнике, расположенном на территории Патриаршей резиденции. После чего Владыка окропил многочисленных верующих святой водой.
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Сергей Гриневецкий
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