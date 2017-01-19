ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Епископ Южненский Диодор совершил великое освящение воды на берегу Черного Моря
09:34 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По благословению митрополита Агафангела минувшей ночью епископ Южненский Диодор совершил великое освящение воды на берегу Черного Моря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе Одесской епархии УПЦ.

По информации пресс-службы, в ночь с 18 на 19 января по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела викарий Одесской епархии епископ Южненский Диодор совершил чин великого освящения воды на пляже «Золотой берег» (16 ст. Большого Фонтана).

В своем приветственном слове к многочисленным собравшимся, епископ Диодор поздравил всех присутствующих с великим христианским праздником — Крещением Господа Иисуса Христа, и отметил: «каждый из нас в этот день становится таинственным участником крещения Господня, и это большая радость приобщения к духовному пиру, пиру веры, чтобы обрести самое великое сокровище — Христа, потому что именно он наполняет смыслом человеческую жизнь и направляет через бурное житейское море к тихой гавани вечной жизни. Ибо пока мы молоды нам хочется активного ритма жизни, материальных благ и ценностей, но с возрастом человек ищет покоя и мира. Потому важно искать более не физического покоя, а иметь внутренний мир, сохраняя чистую совесть, живя в мире с Богом и окружающими людьми.

И мы молимся, чтобы благодать Божия снизошла на эту воду, которая приобретает чудесные свойства, чтобы она помогла исцелить от духовных и физических недугов, через окроплению её освящала наши дома и вещи, а наши сердца становились бы добрее и светлее».

Сразу после освящения владыка Диодор окропил всех святой водой и благословил на крещенское купание в море.

«Мероприятие прошло при поддержке Одесского городского совета, трудами сотрудников Киевской райгосадминистрации, которые создали благоприятные условия для совершения богослужения и помогли обеспечить дежурство на берегу моря бригад спасателей-водолазов, «Скорой помощи», сотрудников ГСЧС и органов правопорядка. Все, кто купался в море, могли переодеться в теплых палатках. Всем желающим был предложен горячий чай из полевой кухни», — добавили в пресс-службе.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:53 19.01.2017
Первый фестиваль китайского кино откроется завтра в Одессе
17:32 19.01.2017
Около 9 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях в Одессе
16:52 19.01.2017
В АМПУ состоялось совещание с представителем Минтранса Канады по вопросам морской безопасности
15:38 19.01.2017
99 краж грузов и матценностей ОЖД было раскрыто в 2016 году
13:58 19.01.2017
Комплекс военных учений пройдёт в течение недели на территории области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.214