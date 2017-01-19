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Епископ Южненский Диодор совершил великое освящение воды на берегу Черного Моря
09:34 / 19.01.2017
ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По благословению митрополита Агафангела минувшей ночью епископ Южненский Диодор совершил великое освящение воды на берегу Черного Моря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе Одесской епархии УПЦ.
По информации пресс-службы, в ночь с 18 на 19 января по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела викарий Одесской епархии епископ Южненский Диодор совершил чин великого освящения воды на пляже «Золотой берег» (16 ст. Большого Фонтана).
В своем приветственном слове к многочисленным собравшимся, епископ Диодор поздравил всех присутствующих с великим христианским праздником — Крещением Господа Иисуса Христа, и отметил: «каждый из нас в этот день становится таинственным участником крещения Господня, и это большая радость приобщения к духовному пиру, пиру веры, чтобы обрести самое великое сокровище — Христа, потому что именно он наполняет смыслом человеческую жизнь и направляет через бурное житейское море к тихой гавани вечной жизни. Ибо пока мы молоды нам хочется активного ритма жизни, материальных благ и ценностей, но с возрастом человек ищет покоя и мира. Потому важно искать более не физического покоя, а иметь внутренний мир, сохраняя чистую совесть, живя в мире с Богом и окружающими людьми.
И мы молимся, чтобы благодать Божия снизошла на эту воду, которая приобретает чудесные свойства, чтобы она помогла исцелить от духовных и физических недугов, через окроплению её освящала наши дома и вещи, а наши сердца становились бы добрее и светлее».
Сразу после освящения владыка Диодор окропил всех святой водой и благословил на крещенское купание в море.
«Мероприятие прошло при поддержке Одесского городского совета, трудами сотрудников Киевской райгосадминистрации, которые создали благоприятные условия для совершения богослужения и помогли обеспечить дежурство на берегу моря бригад спасателей-водолазов, «Скорой помощи», сотрудников ГСЧС и органов правопорядка. Все, кто купался в море, могли переодеться в теплых палатках. Всем желающим был предложен горячий чай из полевой кухни», — добавили в пресс-службе.
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Сергей Гриневецкий
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