В Спасо-Преображенском соборе готовятся заменить временные фотообои настоящими иконами

12:45 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На внутренних стенах Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе временные фотообои заменят настоящими иконами, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 18 января, в интервью корреспонденту агентства рассказал помощник настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора, протоирей Александр.

По его словам, в настоящий момент с части стен сняты временные образа, выполненные в виде фотообоев.

«Когда в 2010 году Собор освящался, мы вынуждены были повесить некоторые образа на фотобумаге, дабы не оставлять пустые места. Теперь же на стены будут вывешены настоящие иконы», — рассказал отец Александр.

Над созданием икон, по словам протоирея, работают сейчас мастера из Западной Украины.

Финансируются работы благодаря пожертвованиям меценатов.