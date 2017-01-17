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«Обряд Крещения — церковный, а не спортивный для моржей», — протоиерей УПЦ
11:44 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель социального отдела Одесской епархии УПЦ, протоиерей Павел Полещук заявил, что крещенские купания — это церковный обряд, а не спортивный — для моржей, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом он заявил сегодня, 17 января, на пресс-конференции, посвящённой организации крещенских купаний в Одессе.

Говоря о правилах проведения обряда крещенских купаний, П. Полещук отметил: «Правила заключаются в том, чтобы, зайдя в воду, трижды окунуться, перекреститься и выйти из воды. Без героизма. Важно погружение в образ праздника, с внутренним пониманием происходящего».

Протоирей напомнил, что сам обряд берёт своё начало от крещения Иисуса в реке Иордан.

«А потому, каждый водоём у нас в этот день — свой Иордан... У греков есть традиция, когда в этот день священник бросает в воду крест и каждый хочет его достать побыстрее. В наших климатических условиях так не поплаваешь, поэтому, прежде всего, нужно следить за здоровьем. С молитвой ко Всевышнему», — добавил П. Полещук.

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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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