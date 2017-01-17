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Спасатели будут охранять безопасность одесситов в местах массовых крещенских купаний
11:41 / 17.01.2017
ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во всех оборудованных для крещенских купаний местах Одессы и области 19 января будут дежурить водолазы и спасатели, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 17 января, на пресс-конференции, посвященной организации крещенских купаний, сообщил начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник.
По его словам, поскольку крещенские купания начнутся в ночь с 18 на 19 января и будут продолжены днём, за безопасность купальщиков в течение суток будут отвечать 120 спасателей по всему региону. Из них только в Одессе — 42 человека.
Причём команды будут «сборные» — вместе с сотрудниками службы «101» дежурство будут нести и представители КУ «Спасательно-водолазная служба ОГС».
В этом году в Одесской области всего оборудовано 47 мест для желающих принять участие в обряде Крещения.
Спасатели просят соблюдать правила безопасности, иметь при себе тёплую одежду и обувь, желательно, горячий чай; ни в коем случаи не употреблять алкогольные напитки. Дети должны быть только в сопровождении взрослых.
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Сергей Гриневецкий
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