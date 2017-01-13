Крещенские купания пройдут на пляжах Одессы в ночь с 18 на 19 января

10:47 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В день православного праздника Крещения Господня на пляжах города пройдут традиционные Крещенские купания, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, с 23:00 18 января до 01:00 19 января Крещенские купания будут организованы в Одессе на пляжах «Золотой берег» (16 ст. Большого Фонтана), «Ланжерон», «Лузановка».

В направлении пляжей Одессы будет работать городской транспорт: трамвайные маршруты №1 — 2 ед. (от Лузановки до ул. Паустовского), №6 — 2 ед., (от Пересыпского моста до Лузановки), №18 — 4 ед., №28 — 2 ед.; троллейбусные маршруты №2 — 2 ед., №3 — 2 ед.; а также автобусные маршруты: №203 — 2 ед., №215 — 8 ед. (от 16 ст. Большого Фонтана до пл. Толбухина), №242 — 8 ед. (от ул. Паустовского до ул. 7-й Пересыпской).