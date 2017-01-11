Отбор претендентов на премию «Творча молодь Одещини-2017» завершается 15 января

17:10 / 11.01.2017

ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Отбор претендентов на премию «Творча молодь Одещини-2017» проходит в регионе до 15 января, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, организаторы проекта — Одесская молодёжная организация «Лайт».

В организации напомнили, что на премию «Творча молодь Одещини-2017» могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет, желающие заявить о своих творческих достижениях только за 2016 год.

Присуждаться она будет в следующих номинациях: КВНщик года; Команда КВН года; Вокалист года; Вокалистка года; Музыкальный коллектив года; DJ года; Ведущий года; Танцор года; Танцевальный коллектив года; Хореограф года; Спортсмен года; Спортивная команда года; Handmade мастер года; Фотограф года; Художник года; Поэт года; Режиссер года; Дизайнер года; Нестандартное творчество года; Флешмоб года; Волонтер года; Открытие года; Творческий человек года; Творческий проект года; Прорыв года среди молодежных организаций; Организация года.

Для участия в проекте необходимо до 15 января заполнить электронную анкету по ссылке: https://goo.gl/forms/YwzOfNVM8tpCtvXH2.

Целями проекта являются поощрение юных и полных амбиций творческих людей; возможность дать молодым талантам новый толчок в работе над собой; популяризация культурной жизни среди молодежи Одесского региона.

Церемония награждения дипломантов и победителей в каждой номинации состоится в феврале 2017 года.