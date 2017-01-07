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Праздничные рождественские богослужения прошли в одесских православных храмах
13:16 / 07.01.2017
ОДЕССА, 07 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В одесских православных храмах прошли праздничные богослужения накануне праздника Рождества Христова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 7 января, в Одесской епархии УПЦ, 6 января, в Рождественский сочельник, митрополит Одесский и Измаильский Высокопреосвященнейший Агафангел совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе в сослужении Преосвященнейшего Аркадия, епископа Овидиопольского, Преосвященнейшего Диодора, епископа Южненского, Преосвященнейшего Виктора, епископа Арцизского, ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима, а также многочисленного городского духовенства.
Также 6 января, накануне праздника Рождества Христова, митрополит Агафангел совершил всенощное бдение в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе в сослужении духовенства.
В своём Рождественском послании митрополит Одесский и Измаильский, в частности, отметил: «В сегодняшний момент человеческой истории, ознаменованный социальным кризисом и кризисом человеческих взаимоотношений, у каждого из нас есть возможность проявить своё милосердие. Церковь не просто призывает к милосердию, она являет пример и образец служения тем, кто оказался в бедственном положении. Одесская митрополия ежедневно оказывает помощь сотням и тысячам нуждающихся и обездоленных. На объятый пламенем войны восток Украины отправляются тонны гуманитарной помощи, собранной по крупицам, в каждой из которых теплится искорка человеческой любви, сострадания и боли.
Именно такие малые искорки, являющиеся отблеском небесного сияния Рождественской звезды, объединяясь в единое пламя человеческой жертвенности, дают надежду на то, что не человеческими усилиями, но милостью и благодатью Божией, все мы сообща преодолеем нравственный и социально-экономический кризис, остановим бурю братоубийственной войны, ненависти, зла и сможем отереть слезы от очей скорбящих матерей, потерявших своих сыновей и мужей, облегчить страдания и боль вдов и сирот и в глубине тихого и ликующего сердца, исполненного милосердием и любовью, услышать радостную песнь ангелов: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение».
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри и пастыри, дорогие братья и сестры!
Вновь и вновь от всей души поздравляю вас с мироспасительной и светлой радостью праздника Рождества Христова и наступившего Нового года. Пусть грядущее лето благости Божией станет для каждого из нас периодом новых свершений и достижений, годом мира, любви и милосердия, годом молитвы и христианской добродетели. Пусть свет Вифлеемской звезды освещает сиянием добра и счастья нашу жизнь, сохраняя наши семьи, наших родных и близких от всех зол и скорбей, пусть милость и благодать Божия будут со всеми вами».
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Сергей Гриневецкий
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