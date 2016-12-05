|
русская версия | english version
|
|
Городской голова поздравил одесситов с наступающим Новым годом
16:54 / 31.12.2016
ОДЕССА, 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил одесситов с наступающим Новым годом и Рождеством, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В своём поздравлении Г. Труханов, в частности, отметил: «Дорогие одесситы! Поздравляю вас с Новым, 2017 годом и Рождеством Христовым!
2016 год стал новой точкой отсчёта в развитии Одессы.
Мы сделали ещё один шаг к нашей общей цели: красивый, комфортный город, в котором хочется жить, работать, учиться и отдыхать.
Мы заложили фундамент для масштабных проектов, которые прослужат не один десяток лет.
Я благодарен всем, кто в этом году активно работал на благо одесситов, вносил свой вклад в развитие нашего города, прославлял его своими творческими и спортивными достижениями.
От всей души желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия. Пусть Господь хранит вас и ваших близких.
С Новым годом и Рождеством Христовым!».
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
16:45 30.12.2016
16:35 30.12.2016
15:52 30.12.2016
15:39 30.12.2016
15:07 30.12.2016
|© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2016 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»