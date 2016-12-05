Городской голова поздравил одесситов с наступающим Новым годом

16:54 / 31.12.2016

ОДЕССА, 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил одесситов с наступающим Новым годом и Рождеством, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В своём поздравлении Г. Труханов, в частности, отметил: «Дорогие одесситы! Поздравляю вас с Новым, 2017 годом и Рождеством Христовым!

2016 год стал новой точкой отсчёта в развитии Одессы.

Мы сделали ещё один шаг к нашей общей цели: красивый, комфортный город, в котором хочется жить, работать, учиться и отдыхать.

Мы заложили фундамент для масштабных проектов, которые прослужат не один десяток лет.

Я благодарен всем, кто в этом году активно работал на благо одесситов, вносил свой вклад в развитие нашего города, прославлял его своими творческими и спортивными достижениями.

От всей души желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия. Пусть Господь хранит вас и ваших близких.

С Новым годом и Рождеством Христовым!».