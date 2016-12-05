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Глава облсовета поздравил жителей региона с наступающим Новым годом
16:45 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В своём поздравлении А. Урбанский отметил: «Дорогие одесситы и жители Одесской области! Искренне поздравляю вас с Новым годом и светлым Рождеством Христовым!

Для каждого из нас уходящий год был непростым и одновременно богатым на памятные события. Он был полон напряженной работой, свершениями, поисками правильных решений и результатами.

В новогоднюю и рождественскую ночь все мы погружаемся в хорошо знакомую с детства сказку и новые мечты. Говорят — это время, когда сбываются все желания. У каждого они разные, для каждого — заветные. Но есть одно общее для всех нас — получение мира, расцвет и благосостояние украинского государства и родной Одесской области.

В новый год мы входим с новыми надеждами — на добрые перемены, на лучшую жизнь для себя, своей семьи и родной земли.

Пусть волшебные зимние праздники подарят вам радостное настроение, приятные встречи и осуществление самых заветных желаний.

Желаю вам крепкого здоровья, достатка, семейного благополучия, тепла и любви в душах и сердцах!».

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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