|
русская версия | english version
|
|
Глава облсовета поздравил жителей региона с наступающим Новым годом
16:45 / 30.12.2016
ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В своём поздравлении А. Урбанский отметил: «Дорогие одесситы и жители Одесской области! Искренне поздравляю вас с Новым годом и светлым Рождеством Христовым!
Для каждого из нас уходящий год был непростым и одновременно богатым на памятные события. Он был полон напряженной работой, свершениями, поисками правильных решений и результатами.
В новогоднюю и рождественскую ночь все мы погружаемся в хорошо знакомую с детства сказку и новые мечты. Говорят — это время, когда сбываются все желания. У каждого они разные, для каждого — заветные. Но есть одно общее для всех нас — получение мира, расцвет и благосостояние украинского государства и родной Одесской области.
В новый год мы входим с новыми надеждами — на добрые перемены, на лучшую жизнь для себя, своей семьи и родной земли.
Пусть волшебные зимние праздники подарят вам радостное настроение, приятные встречи и осуществление самых заветных желаний.
Желаю вам крепкого здоровья, достатка, семейного благополучия, тепла и любви в душах и сердцах!».
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
16:35 30.12.2016
15:52 30.12.2016
15:39 30.12.2016
15:07 30.12.2016
14:56 30.12.2016
|© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2016 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»