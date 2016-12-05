Сергей Гриневецкий поздравил одесситов и жителей области с наступающим Новым годом

16:35 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Почётный гражданин Одесской области Сергей Гриневецкий поздравил одесситов и жителей области с наступающим Новым годом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В своё поздравлении С. Гриневецкий, в частности, отметил: «Уважаемые земляки, дорогие одесситы!

В 2016-м году мы прошли путь от наполненной эйфорией мечты до разочарования.

Но, несмотря на это, наши люди со свойственным им оптимизмом и мудростью, неповторимым чувством юмора продолжали жить и работать, не теряя веры.

Желаю вам счастливых Новогодних и Рождественских праздников!

И пусть в 2017-м году мир и согласие, благополучие и достаток превратятся из мечты в реальность!».