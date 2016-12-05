Ректор ОНУ поздравил одесситов с наступающим Новым годом

11:25 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ректор Одесского национального университета им. Мечникова Игорь Коваль поздравил одесситов с наступающим Новым годом и Рождеством, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В своём поздравлении И. Коваль, в частности, отметил: «Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

2016 год готов попрощаться с нами.

Кроме дополнительных суток, этот год дал одесскому университету новых студентов, новые международные визиты и контакты, новые успехи наших ученых и сотрудников.

145-летие астрономической обсерватории ОНУ, первый в Украине «Мечников-старт-фест» — фестиваль первокурсников, Государственные премии в области науки и другие яркие события — все это итоги нашего с вами года.

Хочу от души поздравить всех, кто каждый день делал возможным эти университетские события.

Удивительные праздники, Новый год и Рождество, дарят нам надежду и веру в чудо.

Пусть наступающий год будет наполнен теплом, радостью, созиданием!

Пусть успехи студентов радуют, достижения ученых дают повод для гордости, а жизнь университета будет полезна городу и миру в 2017 году, так же, как и все полтора века его истории.

Добра и мира в Новом году!

Процветания, здоровья и счастья в семье и в работе!

С праздником! С Новым Годом!».