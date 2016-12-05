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Ректор ОНУ поздравил одесситов с наступающим Новым годом
11:25 / 28.12.2016
ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ректор Одесского национального университета им. Мечникова Игорь Коваль поздравил одесситов с наступающим Новым годом и Рождеством, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В своём поздравлении И. Коваль, в частности, отметил: «Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
2016 год готов попрощаться с нами.
Кроме дополнительных суток, этот год дал одесскому университету новых студентов, новые международные визиты и контакты, новые успехи наших ученых и сотрудников.
145-летие астрономической обсерватории ОНУ, первый в Украине «Мечников-старт-фест» — фестиваль первокурсников, Государственные премии в области науки и другие яркие события — все это итоги нашего с вами года.
Хочу от души поздравить всех, кто каждый день делал возможным эти университетские события.
Удивительные праздники, Новый год и Рождество, дарят нам надежду и веру в чудо.
Пусть наступающий год будет наполнен теплом, радостью, созиданием!
Пусть успехи студентов радуют, достижения ученых дают повод для гордости, а жизнь университета будет полезна городу и миру в 2017 году, так же, как и все полтора века его истории.
Добра и мира в Новом году!
Процветания, здоровья и счастья в семье и в работе!
С праздником! С Новым Годом!».
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Сергей Гриневецкий
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