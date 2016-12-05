ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




Ректор ОНУ поздравил одесситов с наступающим Новым годом
11:25 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ректор Одесского национального университета им. Мечникова Игорь Коваль поздравил одесситов с наступающим Новым годом и Рождеством, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В своём поздравлении И. Коваль, в частности, отметил: «Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

2016 год готов попрощаться с нами.

Кроме дополнительных суток, этот год дал одесскому университету новых студентов, новые международные визиты и контакты, новые успехи наших ученых и сотрудников.

145-летие астрономической обсерватории ОНУ, первый в Украине «Мечников-старт-фест» — фестиваль первокурсников, Государственные премии в области науки и другие яркие события — все это итоги нашего с вами года.

Хочу от души поздравить всех, кто каждый день делал возможным эти университетские события.

Удивительные праздники, Новый год и Рождество, дарят нам надежду и веру в чудо.

Пусть наступающий год будет наполнен теплом, радостью, созиданием!

Пусть успехи студентов радуют, достижения ученых дают повод для гордости, а жизнь университета будет полезна городу и миру в 2017 году, так же, как и все полтора века его истории.

Добра и мира в Новом году!

Процветания, здоровья и счастья в семье и в работе!

С праздником! С Новым Годом!».

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:55 28.12.2016
В четверг, 29 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:36 28.12.2016
«В команде «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака» собраны лидеры украинского баскетбола», — тренер
16:59 28.12.2016
Баскетболистки команды «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака» стали участницами проекта «COM-press»
16:22 28.12.2016
Патрульная полиция считает главным достижением года разгрузку Екатерининской для проезда
16:05 28.12.2016
Одесситов, пострадавших от краж и грабежей, призывают обращаться в полицию без промедления


© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2016 S&A design team / 0.009