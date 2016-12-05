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Только седьмая часть беженцев обращается в благотворительные фонды за помощью
16:53 / 26.12.2016
ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Большинству вынужденных переселенцев требуется социальная и психологическая адаптация, однако только седьмая часть беженцев обращается за помощью в благотворительные фонды, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом сегодня, 26 декабря, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» рассказал директор БФ «Каритас Одесса УГКЦ», отец Василий Колодчин.
Руководитель фонда отметил, что сотрудники «Каритас Одесса УГКЦ» работают с вынужденными переселенцами уже два года, с момента аннексии Крыма.
На сегодняшний день в Одесском регионе зарегистрировано 35 тысяч вынужденных переселенцев с Донбасса, однако за какой-либо помощью в «Каритас» и другие общественные организации обратилось не более седьмой части от общего числа беженцев.
«Тем не менее, среди них хорошо работает «сарафанное радио», поэтому наш новый проект, который успешно проработал последние полгода, — «Я живу в Одессе», значительно увеличил поток желающих получить у нас правовую, психологическую, социальную помощь. С другой стороны, проект привлёк и самих одесситов, которые пока с трудом усваивают, что беженцы — их потенциальные новые соседи. Они уже прожили здесь более 2 лет. И многим просто некуда вернуться», — подчеркнул о. Василий Колодчин.
Инициаторы проекта «Я живу в Одессе» отмечают, что к его реализации было привлечено сто одесситов и сто беженцев. Экспериментальная площадка намеренно была сделана небольшой. Новая модель себя хорошо зарекомендовала, что увеличило уровень доверия одесситов и переселенцев друг к другу.
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Сергей Гриневецкий
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