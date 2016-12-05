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Сто переселенцев и сто одесситов приняли участие в миротворческом проекте «Я живу в Одессе»
14:52 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сто переселенцев и сто одесситов приняли участие в миротворческом проекте «Я живу в Одессе», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Итоги работы миротворческого проекта презентовали сегодня, 26 декабря, его инициаторы — сотрудники БФ «Каритас Одесса УГКЦ» на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметили организаторы, проект, призванный способствовать адаптации вынужденных переселенцев, стартовал в августе 2016 года.

В течение полугода сотрудники благотворительного фонда «Каритас Одесса УГКЦ» помогли организовать совместные экскурсии, мастер-классы, лекции, высадку деревьев, в которых приняли участие сто переселенцев и сто одесситов.

«В процессе работы мы выявили, что больше всего вынужденные переселенцы нуждаются в доступном жилье, качественной и доступной медицинской помощи, хорошем образовании. Собственно, это проблемы всей современной Украины», — рассказал социолог, специалист по мониторингу и оценке миротворческого проекта «Я живу в Одессе» Александр Доброер.

Но главной особенностью беженцев специалист назвал потребность в психологической реабилитации.

«Они даже не хотят, чтобы их называли вынужденными переселенцами, просят говорить о них, как о внутренних или временных переселенцах. Многие мечтают вернуться в родные места, несмотря на то, что покинули дома почти 3 года назад», — добавил он.

Сам БФ «Каритас Одесса УКГЦ» постоянно расширяет штат сотрудников и специалистов, готовых помочь в реабилитационной работе.

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