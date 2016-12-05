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Арт-ёлка открыта возле памятника Дюку в канун католического Рождества
12:53 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 24 декабря, в канун католического Рождества, на Приморском бульваре Одессы презентовали арт-елку в виде ангела, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 24 декабря на Приморском бульваре Одессы презентовали арт-елку в виде ангела, символизирующую свет, радость, любовь и защиту.

Праздничную атмосферу на открытии арт-елки создавал оркестр Дедов Морозов (Одесский муниципальный театр духовой музыки имени народного артиста Украины А. Салика), исполнявший новогодние мелодии.

«В этом году, как никогда, город прекрасен, иллюминирован, дарит праздничное настроение, и мы продолжаем удивлять гостей нашего города и одесситов новыми проектами. 19 декабря, в день Святого Николая, засияла главная елка Одессы на Думской площади. Также зажглись огни на елках во всех районах нашего города. Нашим посланием в день европейского Рождества всему миру стало открытие нашей арт-елки. Она представляет собой ангела, который будет нас охранять и дарить тепло свет, уют и любовь одесситам и всей Украине. Арт-елка — это не просто европейская традиция, которая вошла в жизнь Одессы два года назад. Это желание одесситов передавать друг другу радость и тепло», — сказала директор Департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

«Я очень рада возможности дарить свое искусство и фантазию одесситам и гостям города. Мне в этом отношении очень повезло с городом и его руководством. Многие художники, творцы были бы счастливы участвовать в подобных проектах. Это все для вас!», — сказала организатор проекта Виолетта Велиева.

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